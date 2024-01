Mancano più di tre settimane a San Valentino e già abbiamo un po' di articoli da aggiungere alla lista dei regali da fare e da farsi. La nuova campagna di Skims con protagonista Lana Del Rey ha, infatti, il potere di risvegliare il desiderio di merletti e guanti in raso anche in chi non si considera esattamente un campione di seduzione. Impossibile resistere allo sguardo della cantautrice di culto che propone i capi della nuova collezione della linea di intimo di Kim Kardashian seduta all'interno di una scatola di cioccolatini in velluto gigante, completamente a suo agio. Il drop di body e abiti sottoveste dall'estetica coquette sembra essere un successo annunciato e in molti hanno già segnato la data a partire dalla quale sarà disponibile per l'acquisto : il 23 gennaio .

Le foto con Lana Del Rey

L'imprenditrice, che ha intercettato la voglia di romanticismo nell'aria, non ci ha messo molto a tradurre la tendenza in ispirazione per una mini collezione composta da body, sottovesti e pigiami. I capi, in baby blue, baby pink e nero, è attraversata dai classici motivi a forma di cuore stampati su completi per dormire o stare in casa morbidissimi.

La presenza di Lana Del Rey serve a smorzare tutta la tenerezza dei capi perché basta una sua occhiata per capire che San Valentino non è tutto baci e smancerie. La cantante americana mette al servizio di Skims la sua fisicità morbida per un servizio fotografico visivamente accattivante in cui è una perfetta regina di cuori, una donna da sogno capace di sedurre con un'occhiata.

Nelle foto di Nadia Lee Cohen Lana Del Rey posa in una scatola gigante di velluto a forma di cuore, poi avvolta tra morbide coperte scarlatte circondata da eleganti gatti bianchi, e anche con un occhio coperto da una benda a forma di cuore, a metà tra la cattiva di Kill Bill Elle Driver e una pin-up.

Infine la cantante, che nelle sue ballad soffre per le pene d'amore, viene trafitta da un dardo scoccato da un invisibile Cupido, che la costringe a vestire di nero e a coprirsi il capo con uno scialle di pizzo che la fa sembrare addolorata e glamour allo stesso tempo.

Estetica favolosa e capi la cui vestibilità non ha, ormai, bisogno di presentazioni. Sospinto dalle note di Lana Del Rey, il brand Skims si appresta a scrivere un altro capitolo di successo, sulla scia dei risultati commerciali dello scorso anno, caratterizzato da lanci di prodotti virali (vedi il reggiseno con i capezzoli incorporati) e dall'importante debutto nel mondo dell'intimo maschile.