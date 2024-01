Mikhail Baryshnikov clown in incognito sul palco del Teatro Strehler

La leggenda della danza si è esibito in Slava’s Snowshow. Irriconoscibile e mai annunciato, Misha è andato in scena per due settimane nello spettacolo che da trent’anni incanta tutti, adulti e bambini

E’ il mito della danza. Il più grande ballerino al mondo. Mikhail Baryshnikov è salito sul palco del Teatro Strehler di Milano in incognito tra i clown dello spettacolo Slava’s Snowshow. Irriconoscibile e mai annunciato. In queste immagini è al centro, senza cappello, con un’ampia tuta gialla. Lì, davanti al pubblico e ai tanti bambini che giocano con i grandi palloni colorati ignari di avere davanti agli occhi una vera leggenda della danza che oggi ha 75 anni.

Così, avvolto dalla magia e dalla poesia creata dal famoso clown russo Slava Polunin, Misha si è esibito per due settimane nello spettacolo che da trent’anni incanta tutti. Proprio lui, che insieme a Rudolf Nureyev ha scritto la storia della danza. Tra i due c’era amicizia e profonda stima. Come Nureyev, Baryshnikov lasciò l’ex Unione Sovietica per l’Occidente. In America diventò subito una stella assoluta e divo anche per il cinema e per la tv. Indimenticabile la sua apparizione nella serie tv Sex and the City.

Un ritorno sul palco a sorpresa e in segreto per il grande danzatore in uno spettacolo che è diventato negli anni un’icona e che dopo il sold out di Milano arriverà a marzo ad Assisi, Catania e Palermo. Un esempio altissimo di un teatro capace di restituire quel senso di meraviglia dimenticato dagli adulti a cui si unisce la malinconia del tempo che corre via.