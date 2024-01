Opera nell'Opera, quando i manifesti li pensano gli studenti

A Reggio Emilia gli studenti del Liceo artistico Gaetano Chierici sono entrati a teatro per collaborare alla progettazione grafica delle immagini delle opere liriche in cartellone al Teatro Valli

A Reggio Emilia il Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia dista un tiro di schioppo dal Liceo artistico Gaetano Chierici, ma fino ad oggi i due luoghi sembravano divisi da una distanza siderale. Il primo, nato come teatro d’opera, ma negli anni capace di accogliere sul proprio antico palcoscenico tutti i generi dello spettacolo dal vivo, il secondo scuola superiore con vari indirizzi (design, architettonico, figurativo,

audiovisivo). Al netto di qualche iniziativa portata avanti da valorosi insegnanti, per molti di quegli studenti, le colonne del portico sotto al Municipale Valli, il principale teatro cittadino, erano considerate alla stregua delle colonne d’Ercole: oltre non si andava, perché non ce ne era motivo. Poi un progetto ha fatto sì che quattro classi del Liceo, con relativi insegnanti, si mettessero a collaborare con il Teatro per progettare l’immagine grafica coordinata dell’intera Stagione di Opera 2023- 2024. Che da oggi sarà visibile in città e nelle sue piazze, firmata dai ragazzi e dalle ragazze.“Opera nell’Opera”, questo il titolo dell’esperimento, ha grandi stendardi fuori del Teatro, che comunicano le quattro opere in cartellone: Don Carlo e Otello di

Giuseppe Verdi, Anna Bolena di Gaetano Donizetti e il dittico composto da Dido and Aeneas di Henry Purcell e Die sieben Todsünden di Brecht/Weill, manifesti, copertine dei relativi libretti, l’immancabile comunicazione digitale, una mostra in teatro e una video narrazione dedicata. I ragazzi, con il loro sguardo fresco, sono riusciti a tirare fuori nonna Opera dal baule polveroso in cui si trova spesso e immeritatamente

confinata. E così Don Carlo diventa una gabbia, prigione fisica in cui viene chiuso il protagonista ma anche virtuale, che unisce tutti i personaggi, ostaggi di situazioni più grandi di loro; Anna Bolena è, una lama e un volto di donna; Otello perde i tratti identitari e stereotipati di “Moro“ e – depredato della propria realtà – diventa un Pac-man (il protagonista di uno dei primi video giochi), che si mette a inseguire gli indizi malefici lasciati da Iago; il Dittico è un volto manipolato, a rappresentare le esistenze delle due donne protagoniste delle due distinte opere, entrambe vittime di un potere esterno a loro. Ma la creatività ha lavorato in modo travolgente, mettendo nero su bianco maschere, lamette, volti mostruosi, figure stilizzate e persino cartelli stradali. Per mesi, questi ragazzi hanno cercato di andare alla scoperta del significato profondo delle singole opere. Ci sono voluti prima i racconti, portati avanti dai musicologi della Fondazione I Teatri, che gestisce il Teatro Municipale Valli, a partire dai complicati intrecci e di trama, per poi arrivare alle parole “guida” necessarie alla creazione delle immagini, realizzate con l’affiancamento di grafici e comunicatori del Teatro. Ai giovani artisti è stato dato il solo limite di utilizzare una tecnica specifica comune, che ricordasse (ma fosse meno costosa) la linoleografia, basata sulla lavorazione „a togliere“ di una superficie (in questo caso di linoleum), che viene successivamente inchiostrata e usata come un grande timbro per stampare il disegno. Vista la tradizionale mancanza di fondi di scuola e teatro, si è fatto di necessità virtù: con molto ingegno di grafici e insegnanti, si è pensato all’utilizzo di un liquido di mascheratura a essicazione rapida che non intaccasse la carta: i ragazzi coprivano le parti del foglio che non dovevano essere toccate dalla tinta, poi stendevano il colore. Una volta asciutto il disegno, il liquido di mascheratura, solidificato in una sorta di gomma, veniva rimosso, mostrando così l’illustrazione nei suoi pieni. La ricerca della sintesi è stato uno dei temi che ha abbracciato e guidato anche i momenti di scambio sui progetti tra i due mondi (teatro e liceo artistico). Poi, tutte le opere sono state stampate e affiancate negli ampi spazi del Teatro Valli,

scrutate e dibattute. Si è arrivati a una selezione dei quattro disegni, scelti non solo per senso e forza comunicativa, ma anche per coerenza visiva tra loro, per impatto e originalità. Tutti i soggetti (un centinaio) sono parte di una mostra all’interno del Teatro.