Martina Stella racconta il divorzio da Andrea Manfredonia

Martina Stella e Andrea Manfredonia non sono più una coppia. Genitori di Leonardo, i due si sono detti addio dopo sette anni di matrimonio. Ora, l'attrice ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Oggi.

La sofferenza di Martina Stella

Martina Stella ha deciso di non entrare nei dettagli della separazione, che risale allo scorso agosto, ma ha parlato di problemi insuperabili, che le hanno causato moltissimo dolore. Un dolore che l'attrice ha dovuto nascondere e superare, per restare accanto ai figli Leonardo (avuto proprio da Andrea) e Ginevra (frutto della sua relazione con Gabriele Gregorini). Ora, per lei si tratta di ricostruire. E di ricostruirsi. Perché una relazione finita può lasciarti a pezzi, ed è da te che devi ricominciare. Così, è ripartita dai suoi due figli e dal lavoro: dal prossimo gennaio, Martina Stella torna in TV su Rai 1 nella fiction La lunga notte. Una fiction che arriva sette anni dopo Amore pensaci tu, e che racconta le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quando si svolse l’ultima riunione del Gran Consiglio. E finì il fascismo. "La mia storia è fatta di cadute e risalite", ha spiegato l'attrice. Che è esplosa giovanissima, ha vissuto amori tormentati, si è allontanata dal cinema e si appresta ora a tornarci. "Rimango una donna che continua a inseguire la felicità".