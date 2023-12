Angelina Jolie e il rapper Akala insiema a Milano

Angelina Jolie sarà Maria Callas nel film Maria di Pablo Larrain. Le riprese sono attualmente in corso a Milano, ed è proprio nel capoluogo lombardo che l'attrice è stata sorpresa con quello che - a detta della stampa - sarebbe il suo nuovo fidanzato.

Angelina Jolie e Akala: è nato un amore?

Le immagini sono state pubblicate in esclusiva da Oggi: nella prima foto, l'attrice scende dalla stessa auto di Akala, rapper e scrittore britannico classe 1983. "Ha provato a sparire, a nascondersi dietro cappotti ampi e occhiali scuri. A passeggiare sul tappeto rosso il minimo indispensabile. A non dare interviste, non apparire sui social, non andare in tv. Eppure, è rimasta indelebile": così il settimanale commenta sul suo account Instagram le immagini. Immagini che, seppure non mostrino alcun segno di intimità tra l'attrice e l'artista, sembrano testimoniare una grande complicità. Li si vede entrare nello stesso palazzo, e poi passeggiare insieme ad Alba Rohrwacher e a Pierfrancesco Favino con la moglie Anna Ferzetti. Peraltro, non è la prima volta che Angelina Jolie e Akala vengono visti insieme: l'attrice, ex moglie di Brad Pitt, non ha mai nascosto di amare la scrittura di Akala. E, con lui, è stata avvistata al concerto di The Weeknd e in una libreria di Kingston. Che sia davvero nato un amore o che, semplicemente, ci sia una bella amicizia? A dirlo sarà il tempo.