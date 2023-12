Diletta Leotta in vacanza con Elodie: il tatuaggio non sfugge ai fan

La piccola Aria è nata da qualche mese , ma ha già girato il mondo insieme a mamma Diletta (Leotta). Questa volta con loro non c'era Karius, papà della bambina e compagno della giornlista, bensì due amiche speciali: Elodie e Francesca Muggeri , che Diletta chiama affetuosamente "zie". Le tre donne si sono rilassate nella spa di una località di montagna e, qui, hanno posato in costume. Ad attirare l'attenzione del web, e a scatenare i commenti, è stato però un particolare messo in mostra da Diletta Leotta: una piccola stella tatuata sull'inguine , che fa capolino dal costume intero. Tra zoommate e commenti (non sempre) simpatici, il riferimento va dritto a Belen Rodriguez e alla sua farfallina , mostrata sul palco del Festival di Sanremo nel lontano 2012.

Non solo Diletta e Belen: quando il tatuaggio (vip) è sexy

In Italia come oltreoceano, il tatuaggio sexy è di moda. Tra i tanti tattoo, Miley Cyrus vanta la scritta "Just breath" sotto il seno. Megan Fox, che di tatuaggi ne ha a decine, ha optato per l'inguine come Diletta Leotta e Belen Rodriguez. Non ha forme, però, ma una scritta col nome dell'ex marito (Brian Austin Green). Angelina Jolie, anche lei fan dei tatuaggi sull'inguine, si è fatta tatuare una croce nera. Jessica Alba, nota (anche) per aver sempre rifiutato le scene di nudo, ha invece un fiocchetto disegnato sul lato b.