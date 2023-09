Ema Stokholma cancella tutti i suoi tatuaggi

Più volte, in TV come sui giornali, la conduttrice ha messo in guardia i giovanissimi: attenzione ai tatuaggi, un giorno potrebbero essere motivo di pentimento

" Vorrei toglierli tutti , ma è un'utopia", dice l'ex concorrente di Pechino Express e Ballando con le Stelle, oggi conduttrice di Saranno cuochi e di Radio 2 Happy Family. Per rimuoverli, Ema Stokholma si sta sottoponendo a dolorose sedute, tutte testimoniate sui social. Il motivo? Non solo non le piacciono più: alcuni di quei disegni, fatti quando era giovanissima, le creano proprio un disagio . Così, ha scelto di rivolgersi al dottor Gaspare Reina, specialista in chirurgia estetica, medicina estetica e laser. Durante una delle sessioni di rimozione, la conduttrice d'origine francese ha ammesso che il processo per far sparire la croce sulla spalla sinistra è decisamente doloroso . Ma questo non la fermerà. Ema è determinata a riacquistare la piena proprietà del suo corpo, e a ritrovare un'immagine con cui possa identificarsi appieno.

Non solo Ema Stokholma: tutti i vip pentiti dei loro tatuaggi

Sono sempre di più le persone, vip o non vip, a dirsi pentite dei loro tatuaggi. Stefano De Martino, qualche anno fa, ha rimosso il grande tatuaggio colorato fatto sulla spalla destra insieme alla (ex?) moglie Belen Rodriguez. Elisabetta Canalis ha scelto di cancellare la storica corona di rose attorno al braccio destro, lasciando di stucco i fan. Per non parlare delle celebrities che si sono trovate con tatuaggi sbagliati: è successo persino a Jennifer Lawrence, che credeva di portare indosso la formula dell'acqua, salvo poi accorgersi che il 2 non stava dove doveva essere. Oppure a Demi Lovato, che si è fatta tatuare (in un impeto di follia) le labbra di un'amica, per ritrovarsi con un disegno simile all'organo genitale femminile. Sconvenienti, sgraditi o semplicemente brutti, i tatuaggi di cui ci si può pentire non sono pochi. E il laser, certamente utile, difficilmente sa cancellare l'inchiostro da un intero corpo.