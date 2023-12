Angelina Jolie conferma che è in arrivo il film "Maleficent 3"

Angelina Jolie conferma che riprenderà il ruolo di Malefica nel terzo capitolo della saga Disney, nonostante le voci di un possibile ritiro dalla recitazione. L'attrice, 48 anni, ha confermato la notizia in una recente intervista rilasciata al Wall Street Journal. Dunque Maleficent 3 è in arrivo, per la gioia dei fan della saga cinematografica che si appresta a diventare una fortunata trilogia. Sono passati quattro anni dall'uscita del sequel, intitolato Maleficent: Mistress of Evil. Per adesso Angelina Jolie non offre ulteriori dettagli, quindi al momento non è chiaro chi potrebbe affiancarla nel cast del terzo capitolo dell'epopea di Malefica. I film precedenti hanno visto Elle Fanning nel ruolo di Aurora, la figliastra di Malefica, insieme a Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple e tante altre star di Hollywood e dintorni. La decisione di riprendere il ruolo di Malefica arriva dopo il successo dei primi due film, che hanno incassato cifre considerevoli a livello mondiale.

Angelina Jolie pare voglia però abbandonare la recitazione e lasciare Los Angeles

Nella stessa intervista al quotidiano The Wall Street Journal, Jolie ha suggerito di voler abbandonare la recitazione e ha rivelato il desiderio di lasciare Los Angeles - che ha definito "insalubre" - per trascorrere più tempo in Cambogia.

La diva dimostra di avere una vera e propria avversione nei confronti di Hollywood, che definisce un luogo "superficiale" che fa male alla salute. Ha dichiarato che, se dovesse ricominciare oggi, probabilmente non sceglierebbe la recitazione.

Uno dei motivi per cui non ama quel mondo è anche il fatto che la sua vita personale è oggetto di continue intrusioni da parte dei media, come accade per qualsiasi divo del suo calibro.

Durante la medesima intervista, l'attrice ha accennato alla sua situazione legale in corso con l'ex marito Brad Pitt, affermando di aver perso la libertà di vivere e viaggiare liberamente. Ha dichiarato di voler lasciare Los Angeles non appena possibile, ma solo dopo la risoluzione della causa legale.

Angelina Jolie e Brad Pitt, lo ricordiamo, hanno iniziato a frequentarsi nel 2005 e si sono sposati nel 2014. La loro separazione nel 2016 ha dato il via a una prolungata e pubblica battaglia legale per la custodia dei loro sei figli.