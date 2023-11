La possibile scaletta del concerto di Tommaso Paradiso a Milano

Martedì 28 novembre, Tommaso Paradiso fa tappa al Forum di Assago (Milano) Bari. La scaletta ufficiale della serata non è stata diffusa, ma è probabile che riprenda la setlist dei precedenti show

Con i TheGiornalisti , Tommaso Paradiso si è esibito molte volte al Forum di Assago: debuttarono il 12 maggio 2017, presentarono Pamplona con Fabri Fibra. Il 28 novembre 2023 segna però la sua prima volta al Forum da solista . Una prima volta che lo vede più consapevole, più maturo, più pronto a godersi tutto che gli arriva. "Sono cambiato io, ed è cambiata anche la mia coscienza musicale", ha detto, nel corso di un'intervista con MiTomorrow. Sul palco, insieme a lui, i Baustelle ("Ci tenevo particolarmente ad averli con me: non sono uno che segue le mode o le regole dello streaming, a me piace lavorare solo con chi stimo e loro sono tra questi"). Sabato 2 dicembre Tommaso Paradiso sarà al PalaCatania, mercoledì 6 dicembre al Torino Pala Alpitour.

Continua il tour di Tommaso Paradiso Tommy 2023. L'appuntamento è per martedì 28 novembre al Forum di Assago di Milano , per una serata completamente sold-out.

La scaletta

La scaletta ufficiale del concerto di Tommaso Paradiso al Forum d'Assago a Milano non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che non si discosti molto dalla data zero dello scorso 16 novembre a Roma:

Sensazione stupenda

Viaggio intorno al sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

New York

Lupin

Tra la strada e le stelle

Sold out

La luna e la gatta

Blu ghiaccio travolgente

Trieste

Quando si alza il vento

Tutte le notti

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

Lyn

I nostri anni

Dr. House

Proteggi questo tuo ragazzo

Stanza singola ft. Franco126

Non avere paura

Riccione

Figlio del mare