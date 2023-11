25 novembre, anche Chiara Ferragni in piazza a Milano

La partecipazione alle manifestazioni nella Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne è quest'anno particolarmente sentita a causa dei femminicidi registrati di recente, l'ultimo quello di Giulia Cecchettin. A scendere in piazza in tutto il Paese, oltre alla gente comune, personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi a Milano Chiara Ferragni e Claudio Santamaria

Oggi, sabato 25 novembre, nella Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne (BASTA - LA CAMPAGNA DI SKY TG24 CONTRO I FEMMINICIDI), ai cortei che attraversano il Paese partecipano donne, uomini, giovani e famiglie intere, da nord a sud. In piazza Duomo a Milano c'era anche Chiara Ferragni. L'influencer era presente con un cartello con la scritta 'We should all be feminists', dovremmo tutti essere femministi. "È un dovere di tutti quanti essere qui - ha detto -. Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi. Sì mi sono commossa, penso tutti quanti. È stato un momento importante e sono veramente felice di essere qua. Immagino sia stato per tutti così", ha continuato l'imprenditrice.