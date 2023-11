Scarpe in offerta per il Black Friday, i migliori sconti

10/19

Se vuoi approfittare del Black Friday per acquistare scarpe calde per l’inverno, le Chuck Taylor All Star Move Platform Sherpa sono perfette (pensate per i bambini, vestono in realtà fino al 37). Con tomaia resistente in sherpa, sono dotate di ammortizzazione in schiuma e di un secondo ammortizzazione in EVA. Euro 42 (anziché 70)

Acquista le tue scarpe in offerta per il Black Friday sul sito di Converse!