Se la musica ha Mariah Carey, Instagram ha Chiara Ferragni. È decisamente lei, la regina social del Natale. Il suo albero, addobbato nai tradizionali toni del rosso, ha ufficialmente dato il via al countdown natalizio.

L'albero di Natale di Chiara Ferragni

Alto, anzi, altissimo, riccamente addobbato nei toni del rosso, del bianco e dell'oro. L'albero di Natale 2023 di Chiara Ferragni è decisamente meno hi-tech rispetto a quello dello scorso anno. Anche la location è diversa: il nuovo albero, addobbato da Vincenzo Dascanio (noto event designer, spesso chiamato dall'imprenditrice digitale per i suoi allestimenti), è stato infatti realizzato nel nuovo attico di Citylife. La famiglia Ferragnez, fra qualche giorno, saluterà il vecchio appartamento in cui è nata e cresciuta per trasferirsi in una casa di prorprietà. La prima, che Chiara e Fedez hanno acquistato come famiglia (nonostante sia stata presentata al pubblico tempo fa, Villa Matilda, sul Lago di Como, è stata acquistata successivamente). Ad accogliere i piccoli Vittoria e Leone sarà dunque un appartamento addobbato a festa, con l'albero di Natale nell'area living e con studiate decorazioni in alcune altre stanze. Dascanio, peraltro, ha firmato nei giorni scorsi una collaborazione con Chiara Biasi, tra le migliori amiche di Chiara Ferragni: decorazioni natalizie, dal titolo The Biasi Wonderland, all'insegna del colore e del buonumore.