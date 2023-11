Millionaire Speedy, la borsa di Louis Vuitton per Pharrell Williams

Il primo testimonial della proibitiva borsa? Il cestista dei Los Angeles Clippers P.J. Tucker , amante degli eccessi, degli accessori vistosi e dei maxi gioielli. Su Instagram, la star dell'NBA ha postato uno screenshot in cui si vede la Millionaire Speedy Bag nelle sue cinque varianti : gialla, rossa, verde, blu e marrone. L'immagine, per la verità, sarebbe segretissima: nella parte finale si legge infatti "solo per uso interno". Probabile dunque che sia stata diffusa solamente a pochissimi eletti, amici intimi del nuovo direttore creativo del brand Pharrell Williams (anche lui un Maestro, in tema d'eccessi).

Com'è la borsa da un milione di dollari

Icona di Louis Vuitton, nata negli anni Trenta, la Millionaire Speedy è realizzata in pelle di coccodrillo e caratterizzata dal monogramma rovesciato della Maison e dalla catena in oro giallo. Dettagli (e prezzo!) da museo, per una borsa che è molto più che un accessorio. Solamente i clienti super vip possono aggiudicarsela, con quel suo costo di un milione di dollari netti. Tantopiù che non verrà messa in vendita sul sito: la si potrà solo prenotare, tramite canali privilegiati. Sempre che non si tratti solo di un'operazione di marketing, studiata per creare hype sulle collezione P/E 2024 in arrivo in negozio a fine dicembre.