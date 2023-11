Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination giovedì 2 novemb

Giovedì 2 novembre si riaccenderanno i riflettori sullo studio di Cinecittà. Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento con il Grande Fratello . Attesa per il verdetto del televoto.

grande fratello, quattro concorrenti al televoto

Sono ormai passati più di cinquanta giorni dall’inizio di questa edizione, il padrone di casa racconterà al pubblico quanto accaduto nelle ultime ore, in studio come sempre Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di rappresentante del mondo social (FOTO).

Nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 30 ottobre, Valentina Modini ha abbandonato la casa per volere dei telespettatori. Successivamente, gli inquilini hanno dato il via alle nomination, immuni Anita Olivieri, Ciro Petrone, Angelica Baraldi, Paolo Masella, Giampiero Mughini, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi.