Grande Fratello, eliminata Valentina Modini. In 4 al televoto

Eliminata Valentina Modini con il 9% dei voti. In nomination Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan

Valentina Modini ha abbandonato la casa più spiata d’Italia. Lunedì 30 ottobre Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello, in studio come sempre Rebecca Staffelli (FOTO) nel ruolo di rappresentante del mondo social e Cesara Buonamici in quello di opinionista.

grande fratello, cos’è successo lunedì 30 ottobre Chiarimenti, discussioni e nuove nomination, l'ultima puntata del programma non ha risparmiato colpi di scena. Il padrone di casa ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi giorni annunciando anche l’esito del ballottaggio. Dopo giorni di votazioni, il 9% del pubblico a casa ha deciso di eliminare Valentina Modini, queste le altre percentuali: 35% per Beatrice Luzzi, 20% per Grecia Colmenares, 19% per Giuseppe Garibaldi e infine 17% per Massimiliano Varrese. approfondimento Grande Fratello, sono i concorrenti in nomination lunedì 30 ottobre

Successivamente, Alfonso Signorini ha dato il via allo spazio dedicato alle nomination annunciando i nomi degli immuni per gli abitanti della casa: Anita Olivieri, Ciro Petrone, Angelica Baraldi, Paolo Masella e Giampiero Mughini. Cesara Buonamici ha aggiunto al gruppo Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. approfondimento Gossip, tutti i video

Dopo il giro delle votazioni, palesi per i nominabili e nel segreto del confessionale per tutti gli altri, il conduttore ha svelato i nomi dei nominati: Beatrice Luzzi, Alex Schwazer, Fiordaliso e Giselda Torresan. Il concorrente meno votato andrà direttamente al televoto successivo. Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello è in programma giovedì 2 novembre. approfondimento Grande Fratello, cos'è successo nella puntata di giovedì 26 ottobre