Brad Pitt avrebbe regalato una villa a Jennifer Aniston

La notizia l'ha data il Mirror, ma non sarebbe recente. Secondo il popolare magazine inglese, nel 2019 Brad Pitt avrebbe fatto un regalo milionario alla sua ex moglie, Jennifer Aniston. In occasione del suo cinquantesimo compleanno, le avrebbe regalato la villa in cui vissero insieme anni felici, a Beverly Hills.

Il regalo di Brad Pitt per Jennifer Aniston

Nel 2019, la villa di Beverly Hills appartenuta a Brad Pitt e Jenifer Aniston tornò sul mercato. A metterla in vendita fu l'imprenditore (milionario) Jonathan Brooks, che la acquistò dagli ex coniugi nel 2006, all'epoca del divorzio. Qui Jennifer e Brad trascorseno tre anni della loro vita, collezionando splendidi ricordi. Ora, il Mirror svela un retroscena. Secondo un insider, l'attore si sarebbe messo in contatto con l'agente immobiliare facendo un'offerta per la proprietà (valutata 79 milioni di dollari), e dicendosi disposto a pagare anche di più, pur di battere le altre offerte e rientrare in possesso della villa.

Brad e Jen acquistarono la proprietà di 1.100 metri quadrati nel 2001 per 18 milioni di dollari, investendo tutte le loro energie nella sua ristrutturazione. Fecero installare preziosi pavimenti in marmo, e commissionarono una cucina con arredi presi da un castello francese dell'Ottocento.

Alla fine, sempre secondo il Mirror, l'attore l'avrebbe spuntata. E avrebbe acquistato la dimora per... regalarla alla sua ex!