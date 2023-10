Blu Estoril o blu Cina? Qual è la differenza tra i due colori. FOTO

La discussione sulle due tonalità tiene banco un po' ovunque e dalla tv è finita sotto la lente d'ingrandimento degli esperti di colore ma basta essere un po' appassionati di moda e stile per sapere che c'è differenza tra le due sfumature e che, in generale è quella più vibrante (il blu Cina) ad essere preferita per l'abbigliamento, specie nelle ultime stagioni

Quando si tratta di colori ognuno vuol dire la propria ed è all'ordine del giorno notare come alcune sfumature siano capaci di aprire il dibattito. La discussione sul colore esatto della camicetta indossata dalla giornalista Viviana Guglielmi innescata da un commento di Andrea Giambruno, ex conduttore del programma televisivo Diario del giorno, ha dato il via al confronto, a molti livelli, sull'esatta tonalità del capo in questione. Di che colore, quindi, è la camicetta? Blu Cina, come sostiene la giornalista, o blu Estoril, un'espressione poco usata che indica effettivamente una variante di blu? Soprattutto: è davvero necessario addentrarsi sulla questione? Secondo i più precisi sì, perché c'è, effettivamente, una differenza tra i due colori.

Blu Cina e blu Estoril, le differenze Blu Navy, blu di Prussia, blu Royal, blu cobalto, blu acciaio... Si potrebbe andare avanti per un bel po' a elencare le sfumature di uno dei colori più amati di sempre e che, nelle ultime stagioni, è tornato in tendenza, prepotentemente, dalla moda al design in generale.

La sfumatura più amata da almeno due stagioni, vista un po' ovunque, dalle vetrine dei negozi ai manifesti pubblicitari affissi nelle città, è il blu elettrico, anche noto come blu Klein o blu Cina, tornato alla ribalta dal 2020 quando Pantone Color Institute, considerata una delle massime autorità in fatto di color trend, ha stabilito che il Classic Blue fosse il colore dell'anno.

Il blu Cina, il cui nome fa riferimento al blu dei motivi dipinti delle porcellane asiatiche, è una tonalità elegante, un blu forte e deciso che contiene parti di viola e verde che lo rendono intenso, al limite scuro. I designer di moda lo impiegano ciclicamente sia per le collezioni estive che quelle invernali perché è una una tonalità vibrante che non passa inosservata.

Anche il blu Estoril richiama nel nome lo spicchio di mondo a cui fa riferimento. A Estoril, non lontano da Cascais, a ovest di Lisbona, ci sono alcune delle più spettacolari azulejos portoghesi, le mattonelle smaltate e dipinte d'azzurro, simbolo dell'arte tradizionale del Paese. Il blu delle azulejos è inconfondibile, è deciso ma meno vivace del blu Cina, perché, all'interno, ha una componente rossa. leggi anche Kate Middleton indossa un blazer Zara blu cobalto subito sold out

Il blu uno dei colori più discussi di sempre Per tornare al punto di partenza, ha fatto bene Guglielmi a specificare che la sua camicetta fosse blu Cina, espressione familiare nella moda almeno quanto blu Estoril lo è in quello delle automobili.

Anche chi non è esperto di carrozzeria, noterà, facendo una ricerca, che la voce blu Estoril è un blu turchese che rimanda a molte vernici utilizzate per le autovetture, principalmente quelle sportive che, in questa versione cromatica, evocano dinamicità, efficienza, vitalità, tutte caratteristiche essenziali per chi ama la guida veloce.

BMW ha inserito la dicitura nel proprio catalogo per contrassegnare la tonalità di alcuni prodotti ma non è l'unico brand ad aver messo il proprio nome su un colore, in questo caso sul blu. Il fashion system, in questo senso, è pieno di esempi: dal blu denim, quella sfumatura di blu che contiene il grigio e che identifica un preciso lavaggio di tessuto jeans, al blu Balestra, la tonalità di blu che Renato Balestra, lo stilista italiano scomparso nel 2022, aveva fatto propria identificando con essa il suo stile amato dalla sua clientela esclusiva.

Il blu è comunque il colore più discusso anche nella cultura pop dove confluiscono immagini che provengono da altri campi. Non riguardava forse un certo tipo di azzurro il leggendario scambio di battute tra Meryl Streep ed Anne Hathaway ne Il Diavolo veste Prada?

Sfumature di blu nell'arte e nel lifestyle - ©Getty

