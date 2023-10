Moda, Gisele posa in jeans nella nuova campagna di Frame

Gisele Bündchen con un paio di pantaloni in denim , i capelli biondi mossi naturali e il seno nudo, coperto da un braccio, è un'immagine a cui i suoi ammiratori sono decisamente abituati, eppure, ogni volta che la top model brasiliana presta il suo fisico statuario per una nuova campagna pubblicitaria dallo spirito minimal, come quella appena svelata da Frame , sembra che il tempo non sia passato mai. Ecco gli scatti con i capi chiave della collezione Winter 2023, una stagione ancora segnata dalla passione per i jeans.

Gisele, icona in denim

Gisele Bündchen, quarantatré anni lo scorso luglio, ha il potere più unico che raro di trasportare chiunque la osservi indietro nel tempo.

La nuova campagna di Frame scattata, a occhio e croce qualche mese fa, potrebbe essere stata realizzata nei primi del Duemila come negli anni Novanta, epoche d'oro per la supermodella già conosciuta a diciannove anni in tutto il mondo al punto da essere inserita chiamata a sfilare per i brand più prestigiosi al pari delle colleghe Naomi, Cindy, Carla, Claudia.

Complice lo sguardo di David Sims, che ha firmato scatti in bianco e nero ispirati all'estetica minimalista degli anni Novanta, tornati prepotentemente di moda nelle ultime stagioni, la brasiliana ricorda a tutti che è ancora lei la regina del denim, capo casual ormai ammesso per tutte le occasioni e che non smette di riempire le fantasie degli stilisti che continuano ad inserirlo praticamente in ogni collezione.

Se alcuni scatti mostrano la supremazia, tra i tanti modelli, del classico cinque tasche a gamba dritta, Gisele per l'inverno 2023 propone di riscoprire i pantaloni aderenti con la gamba flare, molto scampanati in stile anni Settanta. Inutile dire che questo stile boho chic è perfetto per la sua bellezza spontanea, sempre un po' selvaggia e gipsy.