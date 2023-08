Gisele Bündchen torna a posare: il video della nuova campagna Colcci

Il ritorno di Gisele, icona dei Duemila

Quarantatré anni appena compiuti e nessuna voglia di restare ancora fuori dai riflettori, una scelta presa in maniera del tutto volontaria qualche anno fa quando, nel 2015, c'era stato l'addio alle passerelle.

Dopo aver posato per Louis Vuitton, per la campagna Louis Vuitton Horizons e per quella LV x Yayoi Kusama, Gisele Bündchen è tornata in studio per Colcci calandosi nei panni della perfetta cowgirl contemporanea.

La supermodella internazionale è super seducente nella campagna Iconic Spring. Interamente vestita in denim Gisele ha fatto sfoggio del suo fisico mozzafiato, dei suoi addominali scolpiti e delle sue gambe lunghissime per il brand brasiliano con cui aveva stretto una partnership già in precedenza (l'ultima campagna risale a otto anni fa).

La Bündchen è dinamica e glamour in shorts cortissimi, blazer indossato senza top né reggiseno, e stivali alti fin sopra la coscia, uno stile Y2K che è ormai tornato prepotentemente alla ribalta grazie ai social media e agli utenti di TikTok che si sono impegnati nella riscoperta del guardaroba giovanile dell'inzio del millennio.

Gisele, volto simbolo della moda dei Duemila, è la portavoce perfetta di uno stile che ancora seduce e conquista.