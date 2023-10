Randi Ingerman soffre di epilessia e depressione

“Faccio i conti da tempo con crisi epilettiche e depressione, ma la malattia non mi abbatte”. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera l’attrice Randi Ingerman, 55 anni, oggi consulente nella cosmetica, ha rivelato di soffrire di malesseri che affronta con coraggio. “Non mi vergogno di dire che ho bisogno di aiuto” ha dichiarato. “Sono consapevole di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo. È il primo passo per venirne fuori, come ha dimostrato Fedez, che ringrazio per essersi messo a nudo”. Proprio per parlare di disturbi mentali “sia con chi ne soffre che con chi può dare una mano”, nelle prossime settimane Ingerman lancerà insieme alla Ceo di Action Agency Manuela Ronchi la multipiattaforma Naked. L’attrice, nata a Filadelfia ma arrivata in Italia nel 1995, ha sofferto la prima crisi epilettica nel 2007 dopo la morte del fratello. “Mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando ad un reality tv, accadde lo stesso. È stato allora che mi sono decisa ad approfondire” ha raccontato. Sulla depressione, invece, Ingerman ha spiegato: “Ho cominciato a frequentare gli psicologi da bambina, dopo la separazione dei miei. E anche oggi ci faccio i conti, perché trovare la cura giusta che non faccia entrare in conflitto i farmaci è difficile”. Da otto anni, l'attice è in cerca della cura più adatta e ha riscontrato benefici non solo grazie all’olio di canapa e alla psicoterapia, ma anche grazie alla ricerca di benessere mentale e fisico attraverso esercizio, dieta e vita sana.