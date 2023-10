Una belva contro l’altra. Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, ha fatto scintille nello studio di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Nella puntata che andrà in onda nella serata di martedì 10 ottobre, l’ospite ha mantenuto ferme le proprie posizioni in un serrato botta e risposta sulle vicende sfociate per lei e per la madre nella condanna definitiva a nove anni e sei mesi per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. “Lei ha detto: “Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono co****ni?” Ma non entrano in tabaccheria con la minaccia del malocchio” ha esordito Fagnani, che ha fatto riferimento alle parole rivolte dalle due ex venditrici ai potenziali acquirenti. “Nemmeno da noi c’era minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo soldi, se me li dà è una co****na, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati. Dico basta perché non erano disagiati” ha replicato Nobile. La giornalista ha sottolineato la vulnerabilità delle persone circuite, ma l’ospite ha subito ribattuto: “Non è che io devo provvedere all’ingenuità”. In un’escalation di toni, Fagnani ha risposto: “Ma voi avete giocato sulle fragilità”, un’osservazione che ha stizzito Nobile: “Ma tanto sempre qui arriviamo!”.