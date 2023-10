Lo spot è stato trasmesso per la prima volta nella serata di martedì 3 ottobre, in occasione della partita di Chiampions League Inter-Benfica

Marcello Martini, amministratore delegato di Visionworks e direttore creativo dello spot, ha raccontato come la pubblicità sia stata pensata come una continuazione degli spot del 2022, ma anche come un ulteriore passo verso l 'internazionalizzazione di U-Power. Da qui l'idea di coinvolgere due icone del cinema mondiale come John Travolta e Gerard Butler.

Gli spot TV saranno affiancati da una studiata comunicazione sulla carta stampata e sui canali social del marchio, che riguarderà non solamente l'Italia ma anche la Francia, la Spagna, la Germania, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e la Polonia. Intitolato Undercover spies (Spie sotto copertura), lo spot si configura come una spy story che mixa azione e commedia e che è tutta incentrata, ovviamente, sugli abiti da lavoro e le scarpe antinfortunistiche.

Il nuovo spot con John Travolta e Gerard Butler andà in onda sui principali canali televisivi a cominciare da ottobre. Durante il match Benfica-Inter è stato trasmesso nel formato integrale da 150 secondi, in lingua originale. Successivamente, la campagna firmata dall'agenzia Visionworks avrà tagli da 60, 30, 20 e 15 secondi.

Carriere da testimonial

Non è la prima volta che John Travolta e Gerald Butler prestano il volto ad un brand.

La leggendaria star de La febbre del sabato sera ha debuttato come testimonial di T-Mobile (compagnia telefonica numero 1 negli Stati Uniti) durante il Super Bowl 2023. Lo spot, ricreando l'icono duetto di Grease sulle note di Summer Nights, era una sorta di omaggio ad Olivia Newton-John, scomparsa l'8 agosto 2022. Boeing lo ha scelto invece come testimonial del suo Boeing Business Jet, in uscita nel 2024, in considerazione del suo amore per gli aerei (Travolta ha un regolare brevetto da pilota). Ancora prima, a lungo la sua voce e il suo volto hanno dato il benvenuto ai passeggeri di Quantas.

Gerald Butler, dal canto suo, è stato scelto come testimonial del marchio Men Expert di L'Oreal dopo Patrick Dempsey, per via del suo carisma, della sua affidabilità e della sua modernità. Sempre in campo beauty, nel 2016 ha prestato il volto alla fragranza Boss Bottled di Hugo Boss.

Mai, prima d'ora, John Travolta e Gerald Butler avevano lavorato insieme.