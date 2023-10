Taylor Swift, la seconda apparizione alla partita di Travis Kelce

Domenica, in occasione della partita contro i New York Jets al MetLife Stadium in New Jersey, la popstar ha tifato per il tight end dei Kansas City Chiefs in compagnia della madre Donna Kelce e di un gruppo di amici celebri, da Blake Lively e Ryan Reynolds a Hugh Jackman e Sophie Turner

Ancora una volta gli occhi attenti di fan e paparazzi hanno avvistato Taylor Swift in prima linea allo stadio a tifare Travis Kelce. Nella giornata di domenica la popstar, che la scorsa settimana aveva applaudito il campione di football dalla tribuna d’onore in compagnia degli amici e della famiglia di lui e aveva scatenato una valanga di gossip su una presunta storia d’amore tra loro, ha sostenuto il tight end dei Kansas City Chiefs nella partita contro i New York Jets al MetLife Stadium in New Jersey. In tribuna con Swift c’era non solo Donna Kelce, la madre di Travis, ma anche un gruppo di amici celebri che includeva Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sophie Turner. Il tifo sfegatato della popstar ha alimentato le indiscrezioni sul nascente legame con il campione, che in mattinata è anche stato visto uscire dall'appartamento newyorchese della presunta fiamma.