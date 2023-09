Travis Kelce, presunta storia con Taylor Swift: "Ho paparazzi in casa"

I paparazzi appostati fuori dalla casa di Travis Kelce puntano gli obiettivi e gridano il nome del campione di football dei Kansas City Chiefs. È l’effetto dirompente di un'apparizione a sorpresa di Taylor Swift, che la scorsa domenica ha tifato con entusiasmo la squadra durante la partita giocata contro i Chicago Bears all’Arrowhead Stadium. In tribuna con la popstar c’erano anche amici e parenti di Kelce, prima fra tutti la madre Donna. La serata, resa memorabile non solo dalla vittoria dei Chiefs, ma anche dalla successiva fuga delle due celebrities sulla Chevelle del giocatore, ha scatenato una valanga di gossip. Ora, nell’ultima puntata del podcast New Heights condotto dallo sportivo in compagnia del fratello e giocatore degli Eagle di Filadelfia Jason, Kelce ha commentato l’accaduto. “La mia vita personale non è così personale” ha detto. “Me lo sono causato io. Lo so”, e ora “vivo sulle montagne russe”. Dopo la diffusione dei pettegolezzi, la vendita delle maglie del giocatore della National Football League ha subito un’impennata del 400%, ma a suo parere tutta l’attenzione e l’eccitazione scaturite dall’episodio sono “isterici”.