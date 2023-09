Nashawn Breedlove, attore di 8 Mile, è morto a 46 anni

La notizia della sua morte è stata comunicata da un portavoce del Dipartimento della Salute del New Jersey a Usa Today. Le cause del decesso sarebbero al momento oggetto di indagine. "È con il cuore pesante che condivido la notizia della morte del mio amato figlio Nashawn Breedlove", ha scritto Patricia Breedlove, mamma dell'artista, su Facebook. "Molti di voi lo conoscevano con lo pseudonimo di Lotto , un nome che rappresentava la sua resilienza e determinazione. Rapper, cantante, cantautore e attore, Nashawn aveva un innegabile talento".

Il suo ruolo in 8 Mile

Il nome di Lotto è noto ai più per il film 8 Mile. Nella pellicola, il suo personaggio affronta Eminem in una battaglia di freestyle. "Mi sento male, devo uccidere quel tizio di Leave it to Beaver... e la folla impazzisce, anche se alla fine perde la resa dei conti", canta nel film. Prima della sua grande occasione con 8 Mile, Nashawn Breedlove si esibiva col nome d'arte OX (un suo pezzo fu inserito nella colonna sonora del film The Wash con Dr. Dre e Snoop Dogg).