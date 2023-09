Amici 2023, chi sono gli allievi e cos'è successo nella prima puntata

Dieci cantanti e nove ballerini sono i primi allievi della ventitreesima edizione di Amici. Le ultime quattro maglie verranno assegnato nel primo appuntamento con il daytime. Tanti ospiti in studio: Mattia Zenzola, Cristiano Malgioglio, J-AX, Angelina Mango, Ciro Immobile, Stash, Annalisa, Francesco Arca, Alessandro Fella e Rosa Diletta Rossi

La formazione della nuova classe di Amici è stato il fulcro della prima puntata, andata in onda domenica 24 settembre, della ventitreesima edizione del talent-show condotto da Maria De Filippi ,

amici 2023, chi sono i nuovi allievi

La conduttrice, accolta da un grandissimo applauso da parte del pubblico, ha fatto il suo ingresso in studio dando ufficialmente il via al programma. Mattia Zenzola (FOTO), ballerino vincitore della scorsa edizione, ha riportato la coppa vinta a maggio facendo un grande in bocca al lupo ai nuovi allievi, dietro di lui le immagini della sua vittoria.

La prima novità di Amici 2023 è stato il ritorno di Anna Pettinelli nel ruolo di professoressa di canto, al suo fianco Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Per quanto riguarda la danza, presenti i confermati Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.