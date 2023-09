A DOMANI – La scomparsa di Giacomo, il podcast online dal 26 settembre

“Uno zaino, un computer, un furto a Milano, uno strano Déjà-vu di qualcosa già accaduto mesi prima. Giacomo, un ragazzo per bene che scappa e nessuno saprà mai da cosa. Una storia piena di picchi e di note misteriose, ma che nell'imprevedibilità delle forze in gioco può riguardare anche molti di noi”. Dal 26 settembre su tutte le piattaforme audio il podcast di Niccolò Agliardi

Si intitola A DOMANI – La scomparsa di Giacomo il podcast di Niccolò Agliardi che sarà disponibile dal prossimo 26 settembre su tutte le piattaforme audio (Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ecc). Clicca qui per ascoltare il trailer.

PRODOTTO DA VOIS A DOMANI – La scomparsa di Giacomo (primo podcast in uscita per la serie “DOPPIO FONDO”) è un podcast prodotto da VOIS nato dalla mente e dalla voce di Niccolò Agliardi che racconta: “Sono inciampato nella storia di Giacomo per una serie di coincidenze, verso le quali non mi è stato più possibile restare indifferente”. Durante le 8 puntate di questo podcast (le prime due disponibili dal 26 settembre e le successive pubblicate a cadenza settimanale) si alterneranno voci di familiari, amici, giornalisti, magistrati, professionisti che sono entrati in contatto con questa storia e non sono riusciti a non rimanerne profondamente legati.

"UN ATTO DI RESPONSABILITÀ" Francesco Tassi, CEO e Founder di Vois sottolinea un aspetto importante di questo progetto e della collaborazione con Agliardi: “Oggi raccontare storie è sempre più un atto di responsabilità e crediamo che i media abbiano il dovere di scegliere le proprie storie seguendo tale responsabilità, anche nell'intrattenimento. Per Vois significa chiedersi prima di tutto quale impatto avranno le storie che le persone ascolteranno. In questo podcast non c'è solo la storia di Giacomo; i suoi dubbi e le sue paure sono proprio quelle nascoste in tanti di noi e crediamo che questo progetto possa aiutare molte persone a metterle in luce e superarle. Questa è proprio la sua grandezza". approfondimento Giacomo Sartori, oggi i funerali. Il procuratore: "Ci sono anomalie"