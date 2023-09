Robert Downey Jr. ricrea la foto del matrimonio 18 anni dopo

Robert Downey Jr. (FOTO) è tra le grandi star del cinema con una lunghissima carriera fatta di film celebri e numerosi riconoscimenti. Tra i premi due nomination agli Academy Awards come Miglior protagonista per Charlot e Miglior attore non protagonista per Tropic Thunder.

Per quanto riguarda le interpretazioni ricordiamo quelle nei panni di Sherlock Holmes e Iron Man.