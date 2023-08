Uomini e Donne, Manuela Carriero è la nuova tronista

Una vitta fatta di sacrifici e tanta voglia di lottare, Manuela Carriero ha aperto il suo cuore mettendosi a nudo. La nuova tronista ha ripercorso la storia che l’ha portata a mettersi in gioco nel programma di Canale 5: “Ho 34 anni e sono nata a Brindisi, a maggio dopo la fine di una relazione molto importante per cui ho sofferto molto, mi sono trasferita a Roma ”.

La ragazza si è poi soffermata sul suo passato fatto di difficoltà e scelte complicate: dalla morte del padre in giovane età ai problemi economici della famiglia fino alla ritrovata felicità, riconquistata con sudore e fatica. Manuela Carriero ha aggiunto: “Nonostante io abbia avuto questa vita difficile, ringrazierò sempre i miei genitori per avermi donato la vita”.

Manuela Carriero ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per trovare una persona in grado di farle tornare a battere il cuore: “Cosa vorrei per il futuro? Vorrei un amore per tutta la vita”. Al fianco di Manuela Carriero siederanno altri due tronisti, ovvero Cristian e Brando.