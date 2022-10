Clarissa Marchese è incinta: l'ex Miss Italia sarà di nuovo mamma

Una foto di gruppo con i tre membri della famiglia che si stringono intorno al futuro bebè, il cui arrivo può essere finalmente confermato da Clarissa Marchese che ha ammesso, su Instagram, di essere un po ' sparita negli ultimi tre mesi. In una serie di Stories , l'ex Miss Italia ha riassunto per i suoi follower, oltre un milione sul suo profilo personale ufficiale, quanto è accaduto da quando ha scoperto di essere in attesa del secondo bambino. A differenza di quanto accaduto con la nascita di Arya, nove mesi portati avanti splendidamente e senza problemi, questa volta la gravidanza si sta rivelando più difficile . La Marchese ha sottolineato di aver attraversato negli ultimi tre mesi tutte le complicazioni di salute connesse alla maternità e che ora che la situazione è più stabile può finalmente parlarne pubblicamente. Le spiegazioni sono arrivate sotto forma di rassicurazioni per i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne che ha ricevuto molti messaggi da parte dei suoi ammiratori preoccupati della sua poca presenza online dei mesi scorsi.

I Marchesucci diventano 4

I “Marchesucci”, il nome con cui la coppia composta da Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono conosciuti dai loro fan, sono davvero al settimo cielo per l'arrivo del secondo figlio e l'allenatore di calcio, in particolare, ha già pubblicato diversi contenuti sui social in cui paragona la sua famiglia ai “Fantastici 4”. Anche la piccola Arya è stata coinvolta a proposito dell'arrivo del nuovo bimbo in alcuni video davvero teneri. Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti nel noto dating show condotto da Maria De Filippi e si sono sposati nel 2019 dando alla luce la loro prima figlia poco più di due anni fa. La coppia, molto seguita sui social, ha vissuto per lungo tempo negli Stati Uniti per gli impegni di lavoro dello sportivo e influencer.