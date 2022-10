Tina Cipollari ha scritto il suo primo libro

Il volume è disponibile dal 25 ottobre

Tina Cipollari non si è mai vista come una donna comune, lo sapeva fin da bambina quando immaginava per lei un futuro di abiti scintillanti e boa di piume. La frizzante opinionista di Uomini e Donne, diventata popolare sul piccolo schermo proprio grazie al date show condotto da Maria de Filippi, si è fatta strada col tempo nel cuore degli spettatori che oggi le riconoscono un ruolo imprescindibile nel programma, conquistato grazie alla sua esuberanza, i suoi outfit sopra le righe e i battibecchi con gli altri volti del cast che temono i suoi giudizi ironici e taglienti. Nel post in cui mostra la copertina del volume a breve disponibile per il pubblico, la Cipollari descrive la su vita usando parole precise che anticipano il tono del volume: “Colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta”. Non manca, nel post, il riferimento a quelle piume di struzzo che vengono menzionate nel titolo, un vezzo che - dice l'autrice - le ha sempre ricordato la donna che ha voluto essere.