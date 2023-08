Sky Documentaries presenta To End All War: Oppenheimer The Atomic Bomb

In occasione dell’uscita al cinema di Oppenheimer , il nuovo film di Christopher Nolan, il documentario in esclusiva su Sky Documentaries il 22 agosto alle 21.15 (in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand) , ripercorre la vera storia di un uomo tormentato dall’arma letale che ha contribuito a creare la bomba atomica, e che ancora oggi minaccia la razza umana

In occasione dell’uscita al cinema di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, il documentario To End All War: Oppenheimer & The Atomic Bomb, in esclusiva su Sky Documentaries il 22 agosto alle 21.15 , in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand, ripercorre la vera storia di J. Robert Oppenheimer, un uomo tormentato dall’arma letale che ha contribuito a creare la bomba atomica, che ancora oggi domina la geopolitica mondiale e minaccia la razza umana (Oppenheimer, tutto sul film di Christopher Nolan sul "padre putativo" della bomba atomica).