Elodie, il post con le foto di coppia per il compleanno Andrea Iannone

La trentatreenne pubblica una dedica dolcissima per il compleanno del fidanzato e scrive: “Come è bello vivere con te”





A un anno dall'inizio della loro storia d'amore Elodie e Andrea Iannone sono in assoluta sintonia. Tre mesi dopo la dedica social del pilota motociclistico per il compleanno della cantautrice romana, è lei a ricambiare gli auguri al fidanzato nel giorno in cui lo sportivo compie trentaquattro anni.

Gli auguri social, un post che contiene foto e video inediti della coppia, hanno già catturato l'attenzione dei fan che si congratulano coi due per il modo schietto con cui rivelano i propri sentimenti al grande pubblico.

La dedica per il compleanno del pilota

Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio, ormai non ci sono più dubbi da parte degli osservatori e dei numerosissimi follower che seguono gli aggiornamenti delle due celebrità sui rispettivi e popolatissimi profili Instagram.

La popstar romana ha interrotto la sequenza di scatti che mostrano la sua quotidianità estiva per fare pubblicamente gli auguri allo sportivo, nato il 9 agosto del 1989.

A Iannone, protagonista della selezione di foto e brevi video nel carosello postato per il suo compleanno scrive: “Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”, un messaggio semplice e chiarissimo per i tanti che in un primo momento avevano avuto dubbi su quella che già la scorsa estate era stata considerata la coppia più esplosiva della stagione.

La love story ha ormai compiuto un anno e l'ultimo post di Elodie prova che la relazione, oltre ad essere autentica, è anche fonte di grande serenità per la cantante di Due. Nelle foto, qualche selfie, baci appassionati, scatti privati e sensuali e anche un video che mostra la risata spontanea del pilota. I commenti dei fan sono tutti per il festeggiato, considerato dagli ammiratori della cantante uno degli uomini più fortunati d'Italia. leggi anche Elodie e Andrea Iannone innamorati: la foto su Instagram

Elodie: in attesa del tour indoor

In attesa di tornare agli impegni delle rispettive agende, Elodie e Iannone si godono l'estate prima di una stagione che sarà importante per entrambi.

Mentre il trentaquattrenne è atteso al rientro in pista a fine anno, quando terminerà il lungo periodo di squalifica che lo ha tenuto lontano dai circuiti, la cantante (anche attrice) si prepara all'abbraccio dei fan per il tour indoor che la vedrà impegnata nei palazzetti e che partirà da Napoli il prossimo 18 novembre. Nell'itinerario di Elodie, le principali città d'Italia: Roma, Firenze e, naturalmente, Milano, dove si è già esibita lo scorso maggio con due date sold-out al Mediolanum Forum. leggi anche Elodie in concerto a Capri: “Come tutte le prime volte è bellissimo"

