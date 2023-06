Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati, le foto

La modella e attrice ha svelato sui social i primi scatti del suo giorno speciale. Le foto, realizzate all'aperto e al tramonto, rispecchiano il mood romantico e bucolico dell'evento Condividi

A pochi giorni di distanza dal primo selfie da marito e moglie, Alena Seredova è tornata online per pubblicare le foto ufficiali del matrimonio con Alessandro Nasi che è stato celebrato lo scorso 17 giugno in Sicilia, a Noto. Nelle prime foto della cerimonia possiamo apprezzare qualche dettaglio in più delle nozze da favola tra la modella e il manager.

Le prime foto del matrimonio Alena Seredova è al settimo cielo e ha deciso di condividere la gioia di questo momento con i suoi follower che del matrimonio con Nasi avevano visto fino ad ora solo foto e video pubblicate suoi social degli invitati all'evento. Come promesso in un video pubblicato nelle Stories, Seredova, impegnata sul set in questi giorni, ha pubblicato alcune foto d'autore che la ritraggono da sola e col marito, il papà della piccola Vivienne. Gli scatti d'autore, molto romantici, mostrano la coppia al tramonto in un'atmosfera sognante, felici e sorridenti in una giornata che non dimenticheranno mai. Alena Seredova e Alessandro Nasi posano abbracciati mentre camminano mano nella mano all'aperto sul prato della tenuta scelta per il ricevimento. Nelle Stories c'è spazio per una foto della sposa con Alessandra Grillo, la celebrity event planner che si è occupata di molti matrimoni vip, tra cui quello di Chiara Ferragni e Fedez, sempre a Noto. Con lo scatto ci sono anche i ringraziamenti al team di persone che hanno contribuito a rendere il party indimenticabile. vedi anche Alena Seredova e Alessandro Nasi, la foto del battesimo della figlia

I ringraziamenti social della sposa Nella foto al tramonto in cui gli sposi si stringono le mani, ci sono anche i riferimenti utili per chi è appassionato di moda e stile. La modella e attrice ceca ha indicato Monique Lhuillier come firma del suo wedding dress fiorato dallo spirito bohémienne proveniente dall'Atelier Rebecca La Sposa. Tra i tag c'è anche quello di Pasquale Bruni per i gioielli da lei indossati quel giorno. Sartoriale, invece, il completo dello sposo proveniente dall'Atelier Alessandro Martorana. Tra i professionisti ringraziati e citati nei post anche l'hairstylist di lei, Martin Tyl, e la truccatrice Letizia Maestri. Stringate e romantiche le didascalie dei post che riportano la data del wedding day, il 17 giugno 2023, e un hashtag che non ha bisogni di spiegazioni: “Per sempre”.