Pitti Uomo 104, la moda uomo torna a Firenze

Il gioco come dimensione ludica, sfidante ma soprattutto creativa. “PITTI GAMES è un tema che si sposa molto bene con il clima di ottimismo con cui ci apprestiamo ad aprire i saloni”, dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. “Per questo ci siamo spinti a immaginare i saloni di Pitti come un grande tavolo da gioco sul quale divertirsi, ma anche puntare il tutto per tutto, scommettere su se stessi e sulla propria strategia, considerare l’avversario e i partner, uscire dalle sicurezze, tentare qualche azzardo, essere individualisti o fare gioco di squadra. Riflettere, sparigliare, bluffare magari, mescolare, mischiare, mettere giù le carte. Insomma, il gioco ci offre moltissimi input, nella vita e nel nostro lavoro”.



Un gioco, ma sicuramente serissimo, come dimostrato dai numeri del settore che raccontano uno scenario sicuramente positivo e che vedono i primi mesi del 2023 segnare una crescita del 21%, ha affermato ai nostri microfoni Matteo Zoppas, Presidente di ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

825 brand, di cui il 41% esteri presenti alla Fortezza da Basso. Marchi emergenti, designer affermati e progetti speciali che raccontano attraverso le collezioni Primavera/Estate 2024 dove sta andando la moda oggi.

«C'è voglia di rivedersi a Firenze. Ecco quello che abbiamo percepito nei mesi durante i quali abbiamo lavorato a questa nuova edizione di Pitti Uomo”, ha commentato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. “In un anno sicuramente non facile per il settore che rappresentiamo, la nostra manifestazione ha sempre più appeal: viene scelta e premiata come palcoscenico imperdibile per farsi conoscere e per incontrare i propri clienti internazionali.”



I percorsi di Pitti Uomo

Cinque le sezioni per raccontare a tutto tondo il mondo del Menswear: Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out. E poi spazio al lifestyle e all'outdoor più esclusivo, dal beachwear agli accessori per camping e walking. Ritorna poi PITTIPETS mentre le sezioni I GO OUT e per S|STYLE avranno un allestimento tutto nuovo.

FENDI Special Guest FENDI apre la sua Factory

A dimostrazione di come la grande settimana della moda uomo si apre a Firenze per proseguire a Milano è la decisione di Fendi di presentare a Pitti la collezione uomo Primavera/Estate 2024. Una sfilata speciale nel tardo pomeriggio del 15 giugno presso la suggestiva e recentemente inaugurata FENDI Factory, il polo d’eccellenza della Maison nel cuore della campagna toscana a Capannuccia.

"Sono entusiasta che la prossima sfilata uomo si tenga in una location per me così speciale, il cuore pulsante di FENDI, un luogo simbolo della creazione dove sviluppo, innovazione, formazione artigianale e produzione sono uniti sotto lo stesso tetto. Sarà un'occasione unica per vedere i nostri prodotti prendere vita proprio nel luogo in cui i nostri Artigiani li realizzano, ponendoli per quel giorno al centro della scena" afferma Silvia Venturini Fendi, Artistic Director of Accessories and Menswear, FENDI.

Guest designer Eli Russell Linnetz, fondatore di ERL

Anima della label ERL ma anche artista poliedrico, creativo e creatore di mondi, il designer californiano Eli Russell Linnetz trasformerà il piazzale centrale della Fortezza da Basso in un set cinematografico.

“Il tema è “Make Believe” - spiega l’artista, “che per me ha molti significati diversi. Il mondo di "Make Believe" è strettamente legato al cinema e al fare film. A Hollywood. Gli artigiani che si uniscono per creare magia, per realizzare sogni. La disponibilità del pubblico a sospendere la propria incredulità. Anche la parola "Make" è importante: per me Pitti ha un forte legame con il "Making" degli abiti e l’artigianato.”

La scultura stessa è stata creata a Parigi prima di attraversare l'oceano in rotta verso l'America, dove ha vissuto oltre un secolo. Ora è tornata in Europa, trovando collocazione a Firenze, in Italia - un artefatto surreale che sicuramente sfiderà ed emozionerà il suo pubblico.

Eli Russell Linnetz sarà anche protagonista di una sfilata in programma giovedi 15.