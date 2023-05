Lindsay Lohan incinta, nuova foto col pancione

L'attrice statunitense, che ha ufficializzato la gravidanza lo scorso marzo, si sta godendo una vacanza col marito in un resort lussuoso a Musandam, in Oman Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Tempo di relax per Lindsay Lohan che sta sperimentando le gioie della gravidanza in un posto da sogno, un resort di lusso in Oman nella penisola del Musandam, dove ha trascorso alcuni giorni insieme al marito, Bader Shammas. Lui, il banchiere arabo sposato lo scorso anno, è l'autore della nuova foto che è apparsa sui social media dell'attrice. Nello scatto la protagonista di Mean Girls è felice di mostrare il suo bel pancione.

La foto su Instagram col pancione Lindsay Lohan sta vivendo un periodo magico e pieno di gioia ed ha voglia di condividere le emozioni dei mesi che precedono l'arrivo del suo primo figlio con la sua platea di fan virtuali. Solo nell'ultima settimana, infatti, l'attrice ha condiviso su Instagram almeno due scatti del suo viaggio in Oman dove si è recata insieme al marito per godersi una vacanza tutta sole e relax.

Nella foto in cui mostra il pancione, ormai bello evidente, la trentaseienne appare spensierata e riposata. Senza trucco e con un paio di occhiali da sole con le lenti larghe, Lohan posa distesa su un lettino negli spazi esterni del Six Senses Zighy Bay, un resort che sorge in uno scenario naturale da favola, tra montagne e fiordi naturali tra il Golfo di Oman e i Monti Hajar. Coi capelli bagnati e raccolti dietro la nuca, la futura mamma sorride a suo marito e mostra ai follower il suo look da vacanza che è davvero semplice: costume intero nero con le spalline larghe e nessun accessorio tranne gli occhiali da sole, un braccialetto sottile e la fede nuziale, simbolo di quell'amore che ha letteralmente cambiato ogni cosa. approfondimento Lindsay Lohan è incinta, aspetta il primo figlio da Bader Shammas

La nuova vita di Lindsay Lohan In una foto precedente, uno scatto panoramico che svela uno scorcio del resort di lusso, Lohan prende il sole in piscina con un costume da bagno sgargiante. Nessuna frase ad effetto a corredo di questi post, solo emoticon che esprimono la sensazione di pace che accompagna l'attesa del primo figlio. Lindsay Lohan, che utilizza i suoi social media per condividere con il pubblico i dettagli della sua vita professionale - nei quali non mancano foto dai camerini e vari retroscena del suo lavoro - non è stata avara in questi ultimi mesi di scatti che riguardano la sua gravidanza. Ad aprile, infatti, è apparso online un mini racconto fotografico di un gender reveal party del quale lei è stata una magnifica protagonista vestita di bianco. Sempre splendida e con i suoi capelli rossi da diva, l'attrice ha posato sorridente da sola e con i suoi affetti in quella che è stata, a tutti gli effetti, una festa molto tradizionale, con tanto di torta e palloncini. Aria di famiglia e di normalità, dunque, per la ex bambina prodigio che per lungo tempo ha riempito le cronache con le vicende poco edificanti di anni difficili. Lohan ha voltato pagina ed ora è letteralmente pronta ad accogliere al meglio ciò che verrà. GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip