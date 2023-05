Isola dei Famosi 2023, anticipazioni e concorrenti in nomination

Attesa per il verdetto del televoto che vede al ballottaggio Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Mazzoli e Luca Vetrone

Questa sera, lunedì 29 maggio, Ilary Blasi tornerà al timone della diciassettesima edizione dell’ Isola dei Famosi . Sfide, sorprese e nomination per i naufraghi, ormai sempre più vicini alla finale.

isola dei famosi, il televoto

Dopo i numerosi avvenimenti dell'ultima puntata, andata in onda lunedì 22 maggio, la conduttrice tornerà al centro dello studio per accompagnare il pubblico nel corso di una serata ricca di emozioni e colpi di scena, come sempre al suo fianco gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e l’inviato Alvin.