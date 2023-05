Gian Maria Sainato lascia Playa Tosta, Nathaly Caldonazzo rientra in gioco, Fiore Argento si ritira, Corinne Clery sviene e tre naufraghi vanno in nomination

l’isola dei famosi, il racconto della puntata

La conduttrice, affiancata da Alvin in Honduras e dagli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata piena di emozioni.

Tra i momenti centrali della puntata l’esito del televoto che ha condannato Gian Maria Sainato a lasciare Playa Tosta per l’Isola di Sant’Elena. Queste le percentuali di voto: 34% per Marco Mazzoli, 32% per Paolo Noise, 17% per Helena Prestes, 9% per Fiore Argento e 8% per Gian Maria Sainato.