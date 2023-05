Isola dei Famosi 2023, eliminato Christopher Leoni

Christopher Leoni eliminato, Paolo Noise ritiratosi, Helena Prestes spedita sull’Isola di Sant’Elena, Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Mazzoli e Luca Vetrone in nomination

Lunedì 22 maggio Ilary Blasi ha condotto una nuova puntata dell’ Isola dei Famosi , al suo fianco l'inviato Alvin e gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria . L’appuntamento non ha risparmiato colpi di scena tra un’eliminazione, un ritiro e un televoto flash.

Il televoto della puntata ha condannato Helena Prestes all’Isola di Sant’Elena poiché scelta soltanto dal 30,3% del pubblico contro il 35,2% a favore di Fabio Ricci e il 34,5% per Pamela Camassa.

Paolo Noise ha abbandonato il reality-show . Dopo oltre un mese in Honduras lo speaker radiofonico ha messo fine alla sua esperienza da naufrago a causa di alcuni problemi di salute. Emozionante il saluto all’amico e collega Marco Mazzoli.

Spazio poi a un televoto flash tra Gian Maria Sainato e Christopher Leoni, residenti dell’Isola di Sant’Elena, con l’eliminazione del secondo poiché preferito dal 35% dei telespettatori.

Come sorpresa per i naufraghi, Aldo Montano e Nikita Pelizon sono sbarcati in Honduras raggiungendo gli amici Andrea Lo Cicero ed Helena Prestes.