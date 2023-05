Giorgia Soleri in lacrime su Instagram. Haters inferociti: ecco perchè

Giorgia Soleri , ha scelto di raccontare ai suoi 813mila follower la sua recente disavventura nella prenotazione di alcuni voli . Queste le parole che accompagnano il selfie demoralizzato pubblicato dall’influencer: "La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650 km di distanza. Voi tutto bene?". Le tante risposte, non si sono fatte attendere molto: "Noi in Romagna siamo sommersi dal fango. Per il resto bene".

Giorgia Soleri è un’ attivista e influencer molto presente sui canali social, attraverso i quali tiene spesso aggiornati i tanti follower in merito a ciò che le accade. In particolare l’influencer, compagna di Damiano dei Måneskin , è nota per condividere con il proprio pubblico i problemi legati alla malattia di cui soffre, la vulvodinia , tanto da essersi fatta portavoce, nel tempo, dell’importanza di ricevere una diagnosi adeguata e coi tempi giusti. Nell’ultimo post pubblicato, Soleri ha però scelto di raccontare ai fan, con un po’ di ironia e un po’ di delusione, ciò che le è successo di recente, ovvero l’aver comprato per errore dei voli aerei con partenza e destinazione invertite. Il tempismo di quanto raccontato, però, ai più non è andato molto a genio .

Dopo la potente e devastante alluvione che la settimana scorsa ha colpito diverse città in Emilia Romagna, causando 14 vittime, gli abitanti non hanno ancora smesso di contare i danni: migliaia di evacuati, frane in montagna e collina, intere abitazioni distrutte e terreni agricoli e allevamenti ormai irrimediabilmente colpiti. Per questi motivi, in tanti hanno lasciato un commento sotto il posto dell’attivista, senza però spendere belle parole per la vicenda. Alla call to action di Giorgia Soleri, "Voi tutto bene?", sono infatti ben presto arrivate decine e decine di risposte: "Ti dico solo che sono di Cesena, non aggiungo altro", "Si a spalare fango qua tutto bene, grazie", o ancora "Ma un bel post per aiutare le persone romagnole, invece?".

Sempre più spesso Giorgia Soleri, da buona esponente della sua generazione, utilizza gli abiti per comunicare messaggi rilevanti. Non poteva essere che rosa, quindi, il tailleur Luisa Spagnoli scelto per i Diversity Media Awards dove le è stato tributato il merito per la lotta al riconoscimento della vulvodinia come patologia

Eclettico, ultra femminile e ricercato, questo lo stile di Giorgia Soleri , che quest'anno ha dato una svolta alla sua carriera (con la pubblicazione della raccolta di poesie La Signorina Nessuno ) e al suo stile, sempre più fresco e colorato. Eccola alla Fashion Week milanese in un total look Moschino originale e pop, molto lontano dagli abiti scuri che ha adottato per anni

Non solo haters

Non tutti, però, hanno deciso di scagliarsi contro quanto raccontato da Giorgia Soleri con commenti negativi. Molti, hanno riso con tenerezza della sua disavventura, lasciando sotto il post pubblicato dei commenti più empatici o divertiti, come la cantante Elisa, che ha commentato con un’emoji divertita. O ancora, molte persone ne hanno approfittato per confessare simili disavventure mentre altri le hanno anche lasciato dei consigli in merito a come poter chiedere il rimborso dei biglietti aerei errati: "Giorgia una di noi" oppure "Per fortuna che a Pechino Express non eri da sola!". L’influencer ha infatti di recente partecipato con l’amica Federica Fabrizio (in arte Federippi) all’ultima edizione di Pechino Express, andato in onda su Sky Uno (e in streaming su NOW).

Giorgia Soleri, probabilmente, voleva solo condividere con i propri follower un momento di leggerezza e distrazione, ma il tempismo del suo racconto “sfortunato” probabilmente non è stato dei migliori e non è stato in grado di essere preso con lo stesso spirito da tutti.