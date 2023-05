“Lazarus” a Milano, Manuel Agnelli: “Opera di David Bowie per l’oggi"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Ascolto David Bowie sin da piccolo e prima di iniziare questa bellissima avventura l’ho risentito, perché avevo paura di dimenticarlo. Così non è stato. Ma attenzione: sul palco, quando verrete a vedere Lazarus, non ci sarà David Bowie. Lui ha scritto quest’opera rock perché lo recitasse un attore, ma anche canzoni che non avrebbe dovuto interpretare. E no, non interpreto David Bowie. Anche se non è stato difficile immedesimarmi nel ruolo che interpreto, proprio perché i temi affrontati mi sono molto vicini”: Manuel Agnelli pesa ogni parola, nel suo stile impeccabile, quando racconta il suo ruolo in Lazarus, opera rock di David Bowie e Enda Walsh, presentata da ERT/Teatro Nazionale in esclusiva per l’Italia e che arriva al Teatro Strehler dal 23 al 28 maggio. Un'opera rock che include alcuni tra i più celebri brani di Bowie e quattro inediti scritti appositamente, per costruire una drammaturgia parallela.

Uno spettacolo di Valter Malosti

Uno spettacolo di Valter Malosti che vede Agnelli nel ruolo di Newton, un alieno che vive tante emozioni senza riuscire a risolverle, che sta cercando un luogo dove sentirsi se stesso, di nuovo. Nell’opera Newton si interroga e cerca di trovare una meta dove può riconoscersi. “In questo ruolo c’è molto di me, ma non metto mai il mio ego davanti alle canzoni. E non ho paura di lasciarmi andare emotivamente sul palco”, aggiunge Agnelli nella conferenza stampa di presentazione.