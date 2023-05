Bottega Veneta ha lanciato il cono di pelle per le patatine fritte

Il protagonista inatteso della collezione

La casa di moda Bottega Veneta, nella collezione Pre-Fall 2023 uomo e donna di Matthieu Blazy, oltre ai pantaloni in pelle intrecciata, ai vestiti, ai soprabiti, alle borse e alle scarpe, ha presentato anche un accessorio molto curioso e particolare: un cono per mangiare le patatine fritte, rivisitato, grazie al materiale in pelle, in una chiave ovviamente più lussuosa. La presentazione della collezione, avvenuta mediante i canali social proprio del direttore creativo Matthieu Blazy, ha infatti subito catturato l’attenzione del pubblico proprio per un accessorio inatteso, sorretto da un modello con indosso un cappotto di mohair color crema, una camicia bianca, una cravatta e dei pantaloni in pelle nera. Stiamo parlando, appunto, di un cono di pelle atto a contenere patatine fritte, comprate in un qualche locale take away. Nello scatto, le patatine sono infatti avvolte in alcuni fogli di giornale, a loro volta racchiusi e riposti all’interno di un cono in pelle intrecciata; motivo che richiama il tradizionale intreccio della casa di moda (in particolare, la texture delle iconiche It Bag). La serie di capi, rivisti con l’approccio distintivo di Bottega Veneta in cui i confini tra abbigliamento maschile e quello femminile sono sempre più sottili, pone allora l’attenzione su come un comune oggetto del quotidiano, quale un semplice cartoccio per mangiare patatine fritte, si possa trasformare in un accessorio di lusso, reinterpretandolo in una chiave sfarzosa. L’alta moda si coniuga in questo modo allo street food, come aveva già fatto Balenciaga presentando la chips bag, che in tutto e per tutto somigliava ad un sacchetto di plastica delle patatine Lay’s, tranne che per il prezzo.