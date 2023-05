Isola dei Famosi, Aldo Montano e Nikita Pelizon sbarcano in Honduras

Attesa per la nuova puntata dell’ Isola dei Famosi ( FOTO ) in programma lunedì 22 maggio. La pagina Instagram del reality-show ha annunciato l’arrivo di due ospiti: Aldo Montano e Nikita Pelizon.

Novità per i naufraghi del programma . La prossima puntata del reality-show vedrà lo sbarco dello schermidore e della modella, quest'ultima chiamata a fare una sorpresa a Helena Prestes. Massimo riserbo per quanto riguarda la permanenza dei due ospiti sull’isola.

isola dei famosi, i concorrenti in nomination

In questi giorni il pubblico sta decidendo le sorti dei naufraghi in nomination, ovvero Fabio Ricci, Pamela Camassa ed Helena Prestes. Il loro destino sarà svelato nel nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi, come sempre al suo fianco l'inviato Alvin e gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Nell'ultima puntata, andata in onda lunedì 15 maggio, abbiamo assistito all’eliminazione di Gian Maria Sainato, passato da Playa Tosta all’Isola di Sant’Elena e al ritiro di Fiore Argento.