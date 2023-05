Cena nel carcere di Alessandria con 4 concorrenti di MasterChef 2022

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Raddoppia nel 2023 lo speciale appuntamento della cena lungo i filari del “Luppoleto Galeotto” di Fuga di Sapori, dentro le mura del carcere di San Michele ad Alessandria: e in questo luogo così particolare saranno allestiti i tavoli dove si potranno assaggiare “i buoni frutti del carcere”, realizzati con prodotti di economia carceraria e abbinati a eccellenze gastronomiche italiane. I fondi raccolti da tutte le attività sono investiti al 100% nella Cooperativa Idee in Fuga per favorire la formazione professionale e gli inserimenti lavorativi di detenuti ed ex-detenuti.

È la Cooperativa a organizzare la serata - con il Patrocinio del Comune di Alessandria, della Provincia di Alessandria e di Regione Piemonte - per condividere i suoi obiettivi primari: gettare semi che possano crescere e dare buoni frutti (il luppoleto, i terreni da coltivare, le arnie e le creazioni da forno dolci e salate) per alimentare con prodotti di altissima qualità settori in forte espansione, ma soprattutto creare lavoro per i detenuti di San Michele, dentro e fuori le mura.



Carmine Falanga (Presidente di Idee in Fuga) che dal 2020, insieme ai due soci Andrea Ferrari e Dolores Forgione, si occupa di promuovere le attività di formazione e lavoro dei detenuti e della gestione delle attività, dalla prima Bottega Solidale aperta al pubblico sulle mura di un carcere all’impianto del primo Luppoleto “galeotto”, dalla realizzazione di tutta la linea alimentare firmata Fuga di Sapori al nuovissimo laboratorio dolciario interno all’Istituto, spiega: «La nostra seconda cena sotto le stelle quest’anno si chiama BE(E) FREE, a sottolineare il nostro attaccamento all’idea di libertà, quella visione precisa che motiva profondamente tutti i detenuti, e il concetto di sostenibilità: il nostro miele non potrebbe essere così buono se le api dovessero diminuire, e al microcosmo di questi preziosi insetti sociali sono legati cambiamenti ambientali ben più macroscopici. Per questo BE(E) FREE presenterà i tavoli con accessori green, la cena sarà plastic free e grazie a un’iniziativa con Coldiretti i centri tavola, realizzati con frutta e verdura, saranno donati a fine cena agli ospiti. Il nostro “buono che viene da dentro” vuole diventare ancora più inclusivo, desideriamo essere d’esempio per altre realtà che potrebbero aprirsi al mondo del carcere e ampliare le possibilità d’azione: la nostra sfida è creare sul territorio una rete virtuosa di microfiliere, in cui lo scambio e la collaborazione arricchiscano il sistema penitenziario e la collettività».



Elena Lombardi Vallauri (Direttore Istituti Penitenziari "G. Cantiello e S. Gaeta" di Alessandria) sottolinea come «la seconda edizione della cena sotto le stelle è importante per il carcere perché conferma che le cose fatte bene crescono. Sotto la verde ombra del luppoleto si desidera offrire una suggestiva e piacevole opportunità di mostrare vicinanza ai lavoratori degli Istituti Penitenziari che si adoperano per costruire, con e per le persone detenute, veri percorsi di reinserimento attraverso l’apprendimento di saperi e di professionalità e, soprattutto, attraverso lo strumento più utile e necessario per ciascun uomo di partecipare alla vita sociale: il lavoro. Be(e) Free è un augurio bellissimo perché non c’è animale sulla terra che lavori indefessamente come le api e che, come le api, contribuisca a realizzare la propria miracolosa comunità che tanto fa bene a tutti gli altri esseri viventi.Le preziose lavoratrici volanti sono un esempio per tutti. L‘occasione di confrontarsi con la comunità, di proporre qualcosa di bello e di buono si costruisce grazie al quotidiano e caparbio impegno di coloro che, come la Cooperativa Idee in fuga e tutti gli altri sostenitori del progetto, credono nell’uomo e nella sua permanente possibilità di rilanciare la propria esistenza verso la vera libertà che è fatta di scelte e di responsabilità. Il carcere, nella sua composita varietà di persone, è grato a tutti coloro che, secondo i valori e i principi della Costituzione, si impegnano per rendere opera concreta la collaborazione ed il reciproco sostegno di singoli, gruppi e istituzioni. Un carcere isolato ai margini della comunità non può realizzare il proprio compito.»



A rendere la serata ancora più fuori dal comune sarà la partecipazione di 4 cuochi concorrenti di MasterChef Italia 2022, che con grande entusiasmo hanno deciso di mettere a disposizione il loro talento per questa iniziativa. Saranno quindi Lia, Mime, Bruno e Pietro gli chef che cucineranno per tutti gli ospiti. E il 23 giugno saranno sempre loro i protagonisti culinari di NESSUNO ESCLUSO, la cena organizzata all’interno del carcere, dedicata agli oltre 300 detenuti.



I 4 cuochi commentano così la loro partecipazione alle due cene di Fuga di Sapori: «È per noi un grande onore far parte di un progetto tanto nobile quanto ben strutturato come quello in cui si inserisce il lavoro della Cooperativa Idee in Fuga. Siamo entrati per la prima volta in contatto con loro quando abbiamo ricevuto a sorpresa un pacco contenente alcuni dei prodotti che vengono creati dai detenuti e commercializzati nel primo negozio tra le mura carcerarie d'Italia. Da quel momento ci siamo innamorati sia del progetto sia dei prodotti! Non solo per i simpaticissimi nomi dati alle bontà come la Brigantella, la crema di pistacchio, o alla Sbirra, la birra fatta con il luppolo che farà da teatro alla nostra cena, ma soprattutto per l'idea di inclusione e di libertà di cui si fa messaggera questa iniziativa. Sapere che la nostra passione può fare del bene e può essere presa come esempio positivo non può che essere per noi motivo di grande gioia e orgoglio».



Il menù della cena, ideato e cucinato dalla brigata di MasterChef nelle cucine del carcere insieme ad alcuni detenuti, vestiti per l’occasione da Siggi Group, presenterà 5 portate. Saranno utilizzati i prodotti di Fuga di Sapori con altre bontà del territorio; non mancheranno i plin dello storico pastificio Emiliana Pesce, i vini della Cantina di Maranzana, i prodotti de La Centrale del Latte di Alessandria e Asti e un’immancabile selezione delle birre e dei digestivi firmati Fuga di Sapori.

I detenuti contribuiranno alla migliore riuscita della serata, a cominciare dalla cura degli allestimenti, fino agli aiuti in cucina e al servizio ai tavoli insieme agli studenti di En.A.I.P. Alessandria.

Ad allietare la serata la musica coinvolgente suonata dal DjChef Bruno, presente la sera del cena in doppia veste di cuoco e di deejay.



L’evento è l’occasione per far conoscere opportunità e nuovi progetti nati in questi anni negli Istituti di Pena, ma soprattutto per ribadire che solo il lavoro può creare le basi per un migliore reinserimento di chi esce dal carcere: «il progetto Fuga di Sapori nasce con l’intento di creare lavoro dentro e fuori le mura, unico strumento per ridurre la recidiva e dare dignità a chi ha scontato una pena e vuole rifarsi una vita», conclude Falanga.



Il Lions Club Alessandria Cittadella è nuovamente partner della serata, e Luisa Poggio commenta: «Il nostro club, di cui sono orgogliosamente Presidente è onorato di sostenere per il secondo anno questo evento unico e importante rafforzandolo con la partecipazione anche personale di alcuni soci che con le loro aziende vogliono contribuire a questa importante promozione al riscatto sociale. Sono queste iniziative che permettono di comprendere quanto sia fondamentale la dignità del lavoro, soprattutto per coloro che desiderano riscattarsi sviluppando la cultura sana del lavoro. Il nostro motto è we serve, “dove c’è bisogno c’è un Lions”, e noi vogliamo essere promotori di questo aiuto e di questa crescita di riscatto, per una vita nuova e migliore fuori dalle mura del carcere, per un’esistenza dove lavoro, creatività e impegno nei confronti della natura possano restituire un riconquistato senso di libertà.»



La partecipazione all’evento prevede la registrazione obbligatoria, compilando il seguente form entro e non oltre il 9 giugno https://bit.ly/evasionidigusto e una donazione minima di € 40,00 da versare all’ingresso.



Queste serate sono realizzate grazie al supporto quotidiano e costante alla Cooperativa Idee in Fuga, della Direzione e dell’area educativa del carcere, ma soprattutto del Corpo di Polizia Penitenziaria senza il quale sarebbe impossibile gestire i progetti svolti quotidianamente in carcere. A loro è destinato il grazie più grande.