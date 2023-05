Nicolas Cage interpreterà sé stesso nel videogioco Dead by Daylight

I creatori del videogame hanno diffuso un breve teaser trailer con protagonista la star di Hollywood Condividi

Nicolas Cage, il volto di The Family Man, Face/Off, Ghost Rider, Il Mistero dei templari, Il ladro di Orchidee, Segnali dal Futuro e di molti altri iconici film, sta facendo il suo debutto nel videogioco survival horror asimmetrico Dead by Daylight. I creatori del videogioco, sorprendono dunque i giocatori con questa nuova stuzzicante collaborazione: Nicolas Cage prenderà parte a Dead by Daylight, interpretando nientemeno che sé stesso.

La storia del videogioco Dead by Daylight (“morto alla luce del giorno”), è un videogioco pubblicato per Microsoft Windows nel 2016 e in seguito anche per PlayStation 4 e Xbox One nel 2017, per Nintendo Switch nel 2019, per iOS, Android, PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2020. Il gioco, viene costantemente sviluppato, soprattutto in stile hollywoodiano, ed è in grado di attirare ancora un gruppo piuttosto numeroso di giocatori. Le partite sono composte da due squadre asimmetriche, quella dei sopravvissuti e quella del killer: la prima è formata da 4 componenti, mentre la seconda comprende solamente il killer ma entrambe le parti devono raggiungere degli obiettivi per poter vincere la partita. L’intento primario dei sopravvissuti è, chiaramente, quello di fuggire dal killer, mentre l'obiettivo del killer è quello opposto, ovvero di impedire che i sopravvissuti riescano a fuggire. Ma al di fuori degli sviluppi e delle modalità di gioco, Dead by Daylight è da sempre noto anche per offrire ai tantissimi fan continue guest star e crossover degni di nota, lasciando la community dei giocatori tendenzialmente molto soddisfatta. approfondimento Renfield, Nicolas Cage: "Per Dracula mi sono ispirato a papà"

Il teaser trailer con Nicolas Cage Tra le ultime guest star coinvolte, c’è anche e proprio l’attore americano Nicolas Cage, anche se i dettagli della collaborazione non sono stati ancora rivelati e, per scoprire qualcosa in più, bisognerà attendere fino al 5 luglio 2023. Nel frattempo, il team di sviluppo del gioco, Behaviour Interactive, ha però diffuso un breve teaser trailer che rende chiaro come lo studio abbia puntato su un nuovo modo per rilanciare i contenuti del gioco survival horror multiplayer asimmetrico, ovvero sulla presenza di Nicolas Cage, uno degli attori più celebri di Hollywood. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

L’attesa All’interno del breve teaser trailer disponibile, vediamo Nicolas Cage, nei panni di sé stesso, mentre si muove tra gli spazi di quello che sembra essere un set cinematografico andato distrutto. “Non c’è niente di più potente dell’immaginazione”, sono alcune delle sue parole. E per ora, infatti, non resta che affidarsi all’immaginazione, dal momento che il teaser stesso rimanda al prossimo 5 luglio per dettagli ancora più approfonditi, nei quali molto probabilmente verrà rivelato nella sua interezza il ruolo che Nicolas Cage ricoprirà all’interno dell’horror multiplayer sviluppato da Behaviour Interactive. Per ora, non possiamo che fare supposizioni: Nicolas Cage sarà un killer, o al contrario un sopravvissuto? E quali saranno le abilità a sua disposizione? Ciò che è certo, è che Behaviour Interactive, nell'annuncio pubblicato sui canali social, ha scritto quanto segue in merito al contributo dell’attore di culto Nicolas Cage: “È l'interpretazione della vita”. L’annuncio, ha ovviamente fatto schizzare alle stelle l’hype dei fan per il videogioco.