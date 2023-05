Valerio Lundini ospite a Stories, lunedì 8 maggio alle 21 su Sky Tg24

Ironia e non-sense nel suo stile inconfondibile, nella chiacchierata che ripercorre alcune delle tappe della sua vita e carriera. Aiutati da una sua playlist musicale scelta per l’occasione, che va dagli Oasis ai The Verve, passando per Jannacci e Conte, si parte dalla sua infanzia e da dove ha vissuto: “In una casa a Roma in una zona e poi ci siamo spostati con i miei genitori un chilometro più avanti in una casa un po’ più grande, con il terrazzo. C’era stato un upgrade, infatti mi era nato un fratello, dal punto di vista mio, un figlio dal punto di vista dei miei genitori”. Il primo approccio con la tv: “Da bambino guardavo tantissima tv e mi piacevano i programmi, i quiz. Mi piaceva tantissimo un quiz con Claudio Lippi che si chiamava “Sì o no””. Quindi la scuola e l’università: “Mi ero iscritto a giurisprudenza perché non sapevo dopo il liceo che cosa avrei dovuto fare, però proprio non ero in grado. Cambiai, perché per me era un voler procrastinare l'adolescenza. Ho detto: ‘Continuo a fare l’università così a casa sono contenti’. Ho fatto Lettere perché era facile”. Poi l’amore per il disegno e il diploma alla scuola di fumetti, la musica (“Suono con “I VazaNikki” da circa 15 anni”) e il cinema: “I film comici che forse mi hanno più influenzato sono stati la saga delle pallottole spuntate e tutti quelli di Mel Brooks”. E un film, il terzo, in uscita come attore: “È di Alessandro Bardani, un’opera prima, dal titolo “Il più bel secolo della mia vita”. Siamo io e Sergio Castellitto. Quindi se il film va male è colpa mia”. E poi la radio, come autore tra l’altro di “Sei uno zero” su Radio Due con Lillo e Greg: “A chi devo di più dei due? Credo che in radio mi abbia chiamato Greg però Lillo poteva benissimo dire “che c'entra questo qua dentro”, invece non l'ha fatto. Quindi diciamo che devo a entrambi”. Ma nel suo percorso professionale ci sono anche due libri di racconti, la co-conduzione de L’ Altro Festival e la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo con Fulminacci (Se ci tornerei? Se mi chiamano vado, basta che mi avvisano 24 ore prima della prima serata). E un sogno: “Vorrei divertirmi per tutta la vita. È una frase che disse il mio amico Carmelo quando comprò uno studio di registrazione pur non essendo musicista, e divenne il mio motto. Che non significa andare a ubriacarsi tutte le sere ma fare le cose che ti piacciono magari pagato bene”.

