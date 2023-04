Cinema

Il titolo originale del film Pretty Woman sarebbe stato $ 3.000 , la tariffa che Vivian addebita a Edward per la settimana con lei, ma i dirigenti della Disney pensavano che suonasse troppo fantascientifico

Uno dei punti di forza del film è la chimica tra Julia Roberts e Richard Gere. Senza di loro il film sarebbe stato lo stesso un successo? Gere non pensava di accettare questo ruolo, ma Roberts voleva davvero che lo facesse e lo ha convinto passandogli un post-it con la scritta “Per favore dì di sì” mentre stava al telefono pronto a rifiutare

Prima che Richard Gere fosse scelto per interpretare Edward, il ruolo è stato rifiutato da Sylvester Stallone e Albert Brooks. E sono stati presi in considerazione anche Harrison Ford, Danny Glover, Denzel Washington e Bruce Campbell. Uma Thurman ha fatto un provino per interpretare Vivian, e Jennifer Connelly e Sandra Bullock hanno rifiutato il ruolo prima che fosse offerto a Julia Roberts. La produzione all’inizio voleva Meg Ryan