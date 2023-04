Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: il video sulla crisi del matrimonio

Il popolare conduttore e l'opinionista televisiva commentano in un video su Instagram le notizie e i pettegolezzi sulla fine del loro matrimonio. Con la consueta ironia, la coppia, non conferma né smentisce Condividi

A dispetto di altre coppie del mondo dello spettacolo che, davanti alle notizie su una possibile separazione scelgono di trincerarsi dietro un no comment, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno deciso di prendere la situazione in mano rompendo il silenzio sul tema della crisi del loro matrimonio. La coppia, che è sposata dal 2002, ha commentato apertamente le voci che circolano in rete a proposito di un possibile divorzio in un video che è apparso sul profilo Instagram di Bruganelli. I due si confrontano coi follower di lei immersi in piscina mentre fanno un bagno notturno.



Il video divertente girato in piscina Col video girato in piscina in quello che potrebbe essere un momento intimo e di relax, nel quale parlano dell'argomento, serissimo, della loro separazione, Bruganelli e Bonolis potrebbero aver riscritto molte regole della trattazione pubblica e mediatica della fine di una love story. Oppure no, dal momento che l'atteggiamento dei due volti della tv è divertito e mira a confondere le acque.

Il messaggio filmato, che è nei fatti, una conversazione tra marito e moglie davanti all'obiettivo dello smartphone, è una risposta mirata ai siti di informazione che hanno annunciato la fine del matrimonio tra il conduttore televisivo e l'opinionista e produttrice. Pur ammettendo che talvolta i suddetti siti riescono a giocare d'anticipo assicurando al pubblico notizie che poi si rivelano vere, i due confessano di trovarsi davanti ad un dilemma morale: devono restare insieme oppure devono separarsi per non smentire il lavoro di chi ha scritto della loro crisi matrimoniale? Bruganelli e Bonolis non lo sanno ancora e ammettono di doverci pensare su e, magari, raccontare un altro pezzo della loro storia a Verissimo dove l'opinionista e presentatrice televisiva è attesa tra qualche giorno.

La vacanza, tra relax e riflessioni Mentre online si moltiplicano le versioni sulla crisi del matrimonio tra Bruganelli e Bonolis che sarebbero sempre più vicini al divorzio, i diretti interessati si godono una vacanza all'estero tra cieli azzurri e acque cristalline non priva di momenti di riflessione, come prova il profilo Instagram di Bruganelli sempre aggiornato con i pensieri dell'opinionista del Grande Fratello Vip. Solo qualche giorno fa la quarantanovenne romana pubblicava una massima parecchio enigmatica che ha raccolto il consenso dei suoi follower. Il post recitava: “Il tempo non sistema le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu”.

Sono in molti, in queste ore, ad esprimere la propria solidarietà alla coppia, che ha chiesto, anche se in maniera scherzosa, di avere un po' di privacy per la propria famiglia, oggetto di attenzione da parte del pubblico e dei media specie da quando i due hanno confermato pubblicamente la decisione di voler vivere in case separate. La notizia che era stata discussa in un'intervista da Bruganelli era stata confermata da Bonolis che, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, aveva parlato di un modo di vivere civile adottato da due persone adulte determinate a prendersi i propri spazi. Bruganelli sarà ospite dell'appuntamento del fine settimana di Verissimo nel quale - ha anticipato - aveva pensato di andare con sua figlia Adele. Qualcosa, però, adesso, potrebbe cambiare e con lei potrebbe esserci proprio il marito Paolo. GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip

