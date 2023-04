Lacoste e Netflix, la capsule collection ispirata alle serie più amate

Che la tv in streaming sia il vero oggetto di discussione degli anni Venti del Duemila è un concetto chiaro anche ai creativi di moda che, a vario titolo, si impegnano da diverse stagioni a cercare dei punti di contatto con i produttori del piccolo schermo per offrire al pubblico prodotti e soluzioni che diventano nel giro di pochissimo dei veri e propri oggetti del desiderio . Ciò è vero particolarmente per la capsule collection Lacoste x Netflix, un drop di capi d'abbigliamento e accessori davvero irresistibile che mette insieme lo spirito sportivo, casual e coloratissimo dell'iconico marchio francese con il bagaglio culturale e l'universo di alcune delle serie tv Netflix più seguite degli ultimi anni. I titoli coinvolti nell'iniziativa sono ultra popolari e comprendono Bridgerton , Sex Education , Lupin , La casa di carta , The Witcher , Tenebre e ossa , Elite e Stranger Things , tutti molto seguiti da una fascia di spettatori molto ampia ma trainata dai Millennials e dalla Generazione Z , i più propensi a lasciarsi sedurre da queste mini collezioni disponibili per un periodo di tempo limitato, e certamente i più disposti a spendere discrete somme per accaparrarsi una felpa o un cappellino che sarà facilmente considerato un pezzo da collezione.

La capsule Lacoste x Netflix nel dettaglio

Per uno spettatore incallito di serie tv c'è l'imbarazzo della scelta nell'acquisto delle creazioni Lacoste x Netflix. La selezione, piuttosto ampia, comprende t-shirt girocollo o modello polo, un evergreen Lacoste, felpe in cotone biologico (con i pantaloni coordinati), sneakers, shopping bag, marsupi e pratiche borse a spalla, ciabatte in gomma, calzini, cappellini con la visiera e perfino orologi da polso, tutti caratterizzati dall'incrocio grafico dei loghi del marchio d'abbigliamento e del colosso dello streaming.

La collezione, che è pensata per essere unisex con pezzi adatti per lui e per lei, e nella quale figurano anche prodotti per ragazzi, è vivacissima ed estremamente contemporanea e sfrutta al massimo, nel design e nelle fantasie, la presenza dei loghi. Sono questi gli elementi più spiritosi della collezione che presenta l'iconico coccodrillo Lacoste in versione assolutamente inedita. Il più divertente e bizzarro è il coccodrillo con la testa di demogorgone, il terribile mostro divoratore di Stranger Things dei Duffer Brothers. Tra i testimonial italiani della capsule l'attrice Coco Rebecca Edogamhe che è diventata famosa grazie allo show Netflix Summertime.