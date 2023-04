Miriam Leone, il selfie in intimo che conquista il web

Lo scatto in lingerie è da urlo

Corpetto in pizzo super aderente, calze color carne e guêpière bianca: questo l’outift sfoggiato da Miriam Leone nell’ultimo selfie pubblicato su Instagram, accompagnato dagli hashtag #setlife e #comingsoon. La bella attrice siciliana si mostra in tutta la sua bellezza, dando una piccola anticipazione di quello che sarà il suo prossimo ruolo. E per l’occasione si mostra nel suo nuovo look – l’ennesimo -: un bel caschetto scuro con le punte all’insù. Un classico stile bon ton, che ben si adatta all’atmosfera retrò del set su cui si trova l’attrice. Ma attenzione, perché potrebbe trattarsi di una parrucca utilizzata in occasione delle riprese, piuttosto che di un cambio look radicale. Nelle altre foto condivise sul suo account Instagram da ben 1,6 milioni di follower, infatti, la bella attrice siciliana si mostra nel suo solito bob color rame. Fatta eccezione per le immagini riprese sul set, in cui il suo look cambia radicalmente. E questo può significare soltanto una cosa: ci sarà da aspettarsi una nuova Miriam Leone nel suo prossimo film, anche se non sappiamo ancora di cosa si tratterà davvero.